Vacature: stagiair(e) vormgeving Flow

Wil je stage lopen bij Flow? We hebben plek voor een stagiair(e) grafische vormgeving vanaf september 2020 (in overleg eerder).

Flow is een tijdschrift zonder haast. Over dingen anders doen en nieuwe keuzes maken. Klein geluk, dagelijks leven en het mooie van niet altijd perfect hoeven zijn. Flow is onderdeel van DPG Media Magazines. Het kantoor is gevestigd in Hoofddorp.

De functie

We zoeken een echte duizendpoot. Als stagiair(e) ondersteun je de vormgeving en redactie van Flow bij de uitvoering van diverse activiteiten. Je zorgt ervoor dat de verschillende processen op de afdeling efficiënt en effectief verlopen en levert visuele bijdragen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het ondersteunen van de vormgeving. Denk hierbij aan het vormgeven van pagina’s van het magazine, banners, posters, flyers, advertorials en advertenties.

Social media: het vormgeven van online uitingen ter ondersteuning van social media, waaronder Facebook, Pinterest en Instagram.

Beeldredactie: research, uploaden van beelden.

Uiteenlopende redactie-ondersteunende taken (samen met de online stagiaire): denk aan printen van producties, plank bijhouden, bewijsnummers versturen, officemanagement (post/telefoon), ondersteuning internationale edities (zoals bestanden verzamelen/versturen). (De hier genoemde redactie-ondersteunende taken kunnen wat afwijken in tijden van thuiswerken vanwege de coronacrisis).

Daarnaast worden eigen initiatieven op prijs gesteld.

Functie-eisen

Je volgt een relevante mbo/hbo-opleiding, derdejaars of hoger.

Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Uitgebreide kennis van en goed kunnen werken in de laatste versies van designprogramma’s als InDesign, Illustrator en Photoshop.

Ervaring met MS Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).

Affiniteit met tijdschriften (print en online) en social media.

Je bent een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel, gestructureerd, leergierig, stressbestendig, flexibel, enthousiast, commercieel en creatief.

Fulltime gedurende minimaal 5 maanden, 5 dagen per week (40 uur).

We bieden:

Een uitdagende functie binnen een ondernemend team. Verantwoordelijkheid voor een aantal taken die je zelfstandig uitvoert. Je draait volledig mee op de redactie en ontvangt een stagevergoeding (€ 300,- bij een mbo-opleiding, € 350,- per maand bij een hbo-opleiding).

Stage lopen in coronatijd

De stage zal er vanwege de coronacrisis anders uitzien dan normaal: in plaats van op de redactie, werken we nu allemaal vanuit huis. Overleg, feedback en gezellige koffiemomentjes of eindemiddag-chips-sessies gaan nu via videobellen in Microsoft Teams. We kijken er enorm naar uit om weer met elkaar, in kleine groepjes, samen te werken en te overleggen op de redactie. Maar wanneer en in welke mate dit weer zal opstarten, weten we helaas niet precies. Onze huidige stagiaires werken net als de rest van de redactie allemaal vanuit huis. Dat is anders dan misschien had gedacht of gehoopt, maar net als voor iedereen in deze tijd geldt: we vinden altijd wel weer een manier.

Geïnteresseerd?

Je sollicitatie voorzien van motivatie en cv kun je sturen naar Petra kroon, petra.kroon@dpgmediamagazines.nl (ook voor meer informatie over de functie).

Reageer voor 15 juni, de (online) gesprekken zullen waarschijnlijk eind juni plaatsvinden.

Fotografie Shutterstock