Vaker naar jezelf omkijken: hoe doe je dat?

Een beetje aardig voor jezelf zijn en minder zelfkritiek hebben kan veel opleveren, maar toch gaat het meestal niet vanzelf. Vaker naar jezelf omkijken: hoe leer je dat?

De Duitse filosoof Wilhelm Schmid schrijft in zijn Handboek voor de levenskunst dat vriendschap sluiten met jezelf het moeilijkste én belangrijkste is van allemaal. Omdat de relatie die een mens met zichzelf heeft, het fundament is voor relaties met andere mensen en de wereld.

In een interview met dagblad Trouw legt hij uit dat mensen niet vanzelfsprekend vriendelijk met zichzelf omgaan. “Een mens heeft verschillende gevoelens en gedachten. Die kunnen met elkaar, maar ook met het lichaam conflicteren. Als we die problemen in onszelf oplossen, dan kunnen we ook de problemen in relaties met anderen oplossen.”

Milder

We leven in een tijd en wereld waarin presteren als belangrijk wordt gezien: vandaar dat we onszelf vaak op de kop zitten en onszelf opjagen. Maar zou jij een vriendin die goed haar best doet, aanmoedigen om nóg harder te werken? Waarschijnlijk zou je liever zeggen dat ze rustiger aan mag doen en goed is zoals ze is – ook zonder prestatiedrift. Gek genoeg zijn we tegen vrienden en familie vaak een stuk aardiger dan tegen onszelf. Tegen hen spreek je geen hoge verwachtingen uit en je accepteert ze zoals ze zijn. Probeer eens met die bril naar jezelf te kijken; wees milder en ondersteunend, zoals een goede vriend dat voor jou zou doen.

