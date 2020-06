Van dromen naar doen: zo begin je

Echt iets doen met je dromen is nog niet zo makkelijk. Want waar begin je?

Simone Nijboer ontdekte wat voor haar werkte en schreef er een boek over. Elke dag een kleine stap zetten door iets te dóen (in haar geval: elke dag iets schilderen – zin of geen zin, vertrouwen of geen vertrouwen) helpt je al op weg.

De dag beginnen met een ochtendritueel, of dat nou vijf minuten duurt of een half uur, geeft je verder vaak het zetje dat je nodig hebt. Naast het boek maakte Simone een planner, een werk- én een dagboek waarin ze stap voor stap uitlegt hoe je aan de slag kunt gaan.

Vraag naar het boek in de boekhandel of bestel het hier: De dromer die doet.

Meer favoriete adressen, apps, boeken en tips vind je in Flow 5.

Tekst Rosa Dammers & Ellen Nij Bijvank Fotografie Niklas Wiess