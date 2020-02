Van uitstelgedrag naar niks-moment

Ken je dat moment waarop je hoog­nodig ergens aan moet beginnen, maar je steeds uitstelgedrag vertoont?

Rachel Jonat adviseert om juist daarvan een niks-moment te maken. Ga weg van je computer als je geen zin hebt om te beginnen, adviseert ze in het boek The joy of doing nothing. Ga wat rommelen, kijk naar buiten, zet een kop thee, maak een ommetje. Grote kans dat je daarna wél fris kunt beginnen.

In deze video op YouTube leest ‘blogcaster’ Justin Malik zijn favoriete stuk voor uit het boek.

Lees hier meer over niksen.

Hier vind je het boek.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Masaaki Komori/Unsplash.com