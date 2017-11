‘Door het veranderen van mijn ochtendritueel, ziet mijn dag er anders uit’

Chantal is fotograaf en begint haar dag sinds kort met een wandeling. Ze merkt dat dit haar energielevel en gezondheid ten goede komt.

Vroeger startte ze haar dag met zo lang mogelijk de wekker laten sluimeren en werd ze pas na een tweede kopje koffie écht wakker. ‘Dat trage, duffe gevoel ’s ochtends, ik wilde dat niet meer. Ik had soms het gevoel dat het m’n hele dag beïnvloedde.’ Chantal wilde dolgraag haar dagen energieker beginnen. Inmiddels staat ze alweer een tijdje eerder op en maakt ze al vóór het ontbijt een wandeling met de hond.

‘Ik had niet gedacht dat een half uurtje buiten wandelen me zo goed zou doen. Mijn dagen zien er compleet anders uit, alleen doordat ik mijn ochtendritueel heb veranderd. Het kwam lange tijd niet in me op om dit te doen: de dag is altijd van begin tot het eind gevuld en ik moet al zo veel. De kinderen op tijd op school afleveren, vond ik best een uitdaging. Nu sta ik graag een half uur eerder op. De dag beginnen met een moment voor mezelf is het beste besluit dat ik in tijden heb genomen.’

Een goed begin

Chantals lichamelijke klachten waren ook een reden om meer te gaan bewegen. ‘In sommige periodes heb ik last van mijn astma. In de winter ben ik bijvoorbeeld vaak benauwd. Meer bewegen en een betere conditie krijgen levert voor mijn gezondheid dus ook veel op. Wandelen in de buitenlucht geeft me een ontspannen en goed gevoel. Die rust aan het begin van mijn dag werkt de hele dag door.’

Ook regenachtige dagen begint ze met een wandeling – ze slaat geen dag over. Natuurlijk moet de hond altijd uit, maar vroeger wisselde ze dat klusje altijd af met haar man. ‘Nu ga ik elke ochtend, ook als het regent. Het afwisselende weer vind ik juist fijn. Mijn wandeling is daardoor steeds anders. Ik zie blaadjes verkleuren, plassen ontstaan, nootjes uit bomen vallen en ik hoor vogels aan hun dag beginnen.’ Chantal begint nu uitgerust aan haar dag en voelt zich heel tevreden over de dagelijkse extra beweging die ze zo krijgt. ‘Ik voel me goed en heb meer energie.’

Haar wandellust werkt aanstekelijk, want inmiddels wandelt het hele gezin vaker. ‘We gaan vaker naar het strand of bos voor een lange wandeling, maar soms lopen we ook gewoon dwars door de stad en halen we iets lekkers onderweg. De kinderen klagen soms, maar tijdens het wandelen hoor ik ze niet en na afloop zijn ze vaak heel opgewekt.’

Tips bij het wandelen

Leg de lat niet te hoog. Van nooit wandelen naar twee keer per week een stukje wandelen, is ook al een prestatie.

De stilte of geluiden in de omgeving kunnen prettig zijn om naar te luisteren bij het lopen. Heb je liever andere geluiden? Probeer dan eens of een podcast of muziek je een goed gevoel geeft.

Wil je meer bewegen, maar vind je de eerste stappen lastig? Wij vertellen hoe je op slimme wijze hiermee aan de slag kan gaan.