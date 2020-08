Verpakkingsvrij boodschappen met Pieter Pot

Minder plastic gebruiken valt in de praktijk niet mee, met al die verpakkingen die in ons supermarktkarretje belanden. Met Pieter Pot kun je vaker verpakkingsvrij boodschappen doen.

En je bent niet duurder uit dan in de normale supermarkt. Van amandelmeel en couscous tot aardbeienlimonade en groene thee: je koopt het online en krijgt het geleverd in weckpotten (€ 1,50 statiegeld). Pot leeg? Bij je volgende bestelling lever je ’m in. Pieter Pot maakt de pot vervolgens schoon en vult ’m opnieuw voor de volgende klant.

Fotografie Chinh Le Duc/Unsplash.com