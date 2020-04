Verschillen van je partner: hoe pakt dat uit?

Journalist Sara Madou is een piekeraar, haar vriend is juist goed in relativeren. Zij is precies, hij heel rommelig. Hoe pakken deze verschillen uit?

I note the obvious differences in the human family.

Some of us are serious, some thrive on comedy.

Some declare their lives are lived as true profundity,

and others claim they really live the real reality.



Deze dichtregels uit het gedicht Human family van Maya Angelou schieten me weleens te binnen als de verschillen tussen mij en mijn vriend weer de kop opsteken. Als hij urenlang op internet speurt naar de allermooiste hotels voor onze vakantie bijvoorbeeld, terwijl ik daar in mijn ongeduld na twee adressen al geen zin meer in heb. Of pieker over zaken waar ik toch niks aan kan doen, en hij met één relativerende opmerking me daar de nutteloosheid van laat inzien. Toch zijn we al heel lang samen, en – niet onbelangrijk – nog gelukkig ook.

De onderlinge verschillen leverden vooral in het begin van onze relatie weleens problemen op, maar inmiddels ben ik er grotendeels aan gewend dat we niet hetzelfde zijn. Eerlijk gezegd lijkt dat me ook nogal saai, om het avond aan avond o zo eens te zijn met elkaar. Geef mij maar een pittige inhoudelijke discussie op z’n tijd, en eigenschappen of kwali­teiten die elkaar aanvullen.

Alle scenario’s

Als we nieuwe mensen ontmoeten, zijn we vaak geneigd juist te focussen op overeenkomsten. Bijvoorbeeld omdat je in de ongemakkelijkheid van een eerste ontmoeting vanzelfsprekend op zoek gaat naar onderwerpen waar je beiden in geïnteresseerd bent. Iedereen die ooit op een eerste date is geweest, weet hoe blij je dan kunt zijn met de ontdekking allebei een liefde te hebben voor film, Spaanse wijn of katten. Maar het is een misverstand dat iemand die op je lijkt, per definitie bij je past.

Iemand die op bepaalde vlakken heel anders is, kan juist een bijzonder waardevolle invloed op je hebben. Zo ben ik nogal een piekeraar die het liefst alle scenario’s nagaat voor­ dat ik een belangrijke beslissing neem. Mijn vriend is juist impulsief: hij maakt het liefst meteen een keuze. Samen belanden we meestal ergens in het midden. Ik kom met (hopelijk steekhoudende) argumenten waardoor hij er wat beter over nadenkt, hij zorgt dat ik ook beslissingen met mijn hart durf te nemen in plaats van met mijn hoofd. Zoals toen ik twijfelde of ik mijn baan moest opzeggen omdat ik me er niet meer gelukkig voelde, maar niet verder kwam met mijn eindeloze lijstjes voor­- en nadelen.

Een partner die je tekortkomingen compenseert en je goede punten versterkt, kortom iemand die je leven verrijkt, dáár zou het om moeten gaan. En daarbij zijn onderlinge verschillen juist zo belangrijk. Als het om de goede gaat, tenminste. De Zwitserse psychiater Carl Jung (1875 -­ 1961) had er deze observatie over: ‘Dat wat het diepst in onze psyche verborgen zit, kan alleen dankzij onze ontmoeting met tegenpolen tot leven komen.’ Ofte­wel: wie weet wat je over jezelf en de wereld ontdekt door open te staan voor een partner die anders lacht, beweegt, praat, werkt of denkt.

