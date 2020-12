Waar spot je de Nederlandse big five?

Wilde dieren, die lopen ook overal in Nederland rond. Waar spot je deze Nederlandse big five?

Edelhert

Het edelhert is het grootste op land levende zoogdier in Nederland. Op de Veluwe, in de Oostvaardersplassen (Flevoland) of in de Amsterdamse Waterleidingduinen, is dit beest te spotten.

Ree

Van de Nederlandse big five waarschijnlijk het meest gespot, er leven hier zo’n honderdduizend reeën. Ze zijn volop aanwezig in de bossen.

Bever

De bever is het grootste knaagdier van Europa. Het dier werd in 1826 officieel uitgestorven verklaard in Nederland en in 1988 weer teruggehaald. Inmiddels is de bever gevestigd op diverse plekken in Nederland, maar laat het dier zich moeilijk spotten. De duidelijkste aanwijzing van zijn aanwezigheid is de beverburcht. Ook leuk: in de Biesbosch, waar veel bevers leven, kun je beversafari’s ondernemen.

Wild zwijn

Hiervoor zijn speciale leefgebieden aangewezen, zoals Nationaal Park De Meinweg in Limburg en de Veluwe.

Zeehond

In Nederland zijn er twee soorten te spotten: de gewone en de grijze zeehond. Je kunt ze vinden in het Waddengebied en bij de Grevelingen (grens Zuid-Holland en Zeeland). Net zoals bij het zeehondencentrum Pieterburen of Ecomare op Texel.

