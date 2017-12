Wandel je hoofd leeg

De natuur in en lopen maar. De oude Grieken beschreven al hoe heilzaam het is, en ook journalist Bernice Nikijuluw zweert erbij. Toen ze in Londen woonde, maakte ze in de weekenden lange wandeltochten. Ook in Nederland heeft ze geleerd haar kansen te pakken om erop uit te gaan. De afgelopen jaren ontdekte ik dat je ook in ons kleine landje prachtige wandelingen kunt maken. Daardoor besef ik weer hoe heilzaam het is om af en toe je hoofd helemaal leeg te maken, gewoon door het lopen in de natuur. Wel moet je – vooral als je in de Randstad woont zoals ik – je kansen pakken wanneer die zich voordoen. In het vooruitzicht van een paar mooie dagen deel ik mijn werk bijvoorbeeld zo in dat er een doordeweekse ochtend overblijft om in de duinen te gaan wandelen. En afgelopen kerstvakantie heb ik man en zoon naar de Achterhoek meegesleept om twee dagen het Pieterpad te lopen.

Het was een spontane actie: ik zag dat er een aantal heldere vriesdagen in het verschiet lagen en boekte een gastenkamer op een boerderij halverwege een Pieterpad-etappe, zodat we de afstand van 25 kilometer in twee behapbare delen konden afleggen. Na anderhalf uur in de trein liepen we door een bevroren sprookjeslandschap waar de zonnestralen met elke stap nog mooier op leken af te ketsen. ’s Avonds aten we in de knusse keuken van de B&B een maaltijd die onze gastvrouw voor ons gekookt had en stapten daarna nog even de vrieskou in om de ongelooflijke sterrenhemel te bewonderen. Wat de wandelvreugde vergrootte, was ook het feit dat we een doel hadden: dat we ergens om een bepaalde tijd verwacht werden en dat we aan het eind van de tocht het idee hadden dat we iets hadden volbracht.

