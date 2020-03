Wandelen met alpaca’s: hier kan het

Eens wat anders dan het dagelijkse rondje in de buurt: wandelen met alpaca’s schijnt niet alleen gezellig, maar ook ontspannend te zijn. Hier kan het.

Alpacahoeve Klinkenberg – Sassenheim, Zuid-Holland

Een boerderij gerund door een familie, helemaal in het teken van de alpaca. Ze organiseren niet alleen wandelingen in de natuur, maar ook yoga en ontspanningsmiddagen met de dieren.

Meer informatie over de wandelen met alpaca’s en andere activiteiten vind je op de website.

Zonneveld Alpaca’s – Hoogeveen, Drenthe

Je vindt er een twintig alpaca’s, en bijna allemaal zijn ze in voor een wandeling. Die tochtjes vinden plaats in de natuur nabij de boerderij, en in groepjes van twee tot tien personen. Wil je meer tijd doorbrengen met deze bijzondere dieren, dan kun je ook overnachten bij Zonneveld Alpaca’s.

Meer informatie vind je op de website.

AlpacaFarm Vorstenbosch – Noord-Brabant

Op deze boerderij worden niet alleen Huacaya alpaca’s gefokt, je kunt er ook terecht voor verschillende activiteiten met de dieren, waaronder georganiseerde wandelingen. Je kunt de alpaca’s ook ontmoeten onder begeleiding en ze voeren, er worden picknick’s georganiseerd en je kunt een yogales volgen.

Meer informatie vind je op de website.

Nog meer adresjes om te wandelen met alpaca’s

Alpaca World in Brielle, Zuid-Holland. Bekijk de website.

Knuffelkoe Enzo in Eemdijk, Utrecht. (Je kunt hier ook een workshop koeknuffelen volgen.) Bekijk de website.

Heierhof Beleefboederij in Kempen, Noord-Brabant. Bekijk de website.

*Liever wandelen zonder dieren? Hier vind je een aantal routes.