Wandelen met Flow

In het Flow Vakantieboek 2018 staan zes wandelingen door heel Nederland. Borsele Beweegt, een Zeeuwse organisatie die inwoners graag meer wil laten sporten, spelen en bewegen, besloot de wandeling door Zuid-Beveland op het eigen programma te zetten. Leefstijlcoach Karin van Iersel vertelt erover.

Op zaterdagochtend 29 september werd de route uit het Flow Vakantieboek voor het eerst gelopen – als onderdeel van de Nationale Sportweek. Karin van Iersel: “De startlocatie was de trouw- en raadsboerderij ’t Hof Stenevate in Heinkenszand. Het was fris, maar heel lekker weer met een strakblauwe lucht en schitterende herfstkleuren.”

De opkomst was groot: 87 deelnemers hadden zich opgegeven voor de wandelroute langs de bloemendijken van Zuid-Beveland. De organisatie wist van tevoren dat 16 kilometer voor sommige deelnemers wat te lang zou zijn. “Niet iedereen kan zo ver lopen, daarom mochten we de bus van een zorgorganisatie gebruiken als bezemwagen. Na zes of tien kilometer konden wandelaars instappen die het wel genoeg vonden. Zij werden door onze vrijwillige chauffeur teruggebracht naar het beginpunt.”

Karin liep de route helemaal uit, om foto’s te maken van het mooie landschap en te ervaren wat de deelnemers zagen en voelden. “We kregen zulke fijne reacties. Iedereen genoot op zijn eigen manier van deze tocht, die deels over onverharde pareltjes en dijken liep en deels over verharde paden. Kortom: Flow, dank je wel voor het opnemen van deze tocht in jullie Vakantieboek.”

Fotografie Borsele Beweegt