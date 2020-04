Wanderwood: Mooi en duurzaam

Van botanische blikvangers en rotan stoelen tot boho kaftans en tassen van vintage sari quilts: alles in Wanderwood is gemaakt van natuurlijke, duurzame of gerecyclede materialen.

Alles wordt met liefde en aandacht geselecteerd door eigenaar Bregje Geurtsen. “Ik werk het liefst met kleine merken, zodat ik weet waar het vandaan komt en ik de lokale ondernemers kan steunen. Veel wordt met de hand gemaakt in India en Marokko, maar ik verkoop ook bijzondere Nederlandse merken.” Je kunt bij Bregje ook workshops volgen, zoals een ecosysteem maken in een vijf liter-fles.

Zolang het kan blijft de winkel van WanderWood geopend, maar online is ook van alles te zien en bestellen.