Wat is een visual journal?

Niet een dagboek schrijven, maar er een tekenen. Journalist Caroline Buijs houdt al een tijdje zo’n visual journal bij. Ze gaat op cursus bij Maaike Hartjes en Francine Oomen voor wat extra inspiratie en nieuwe technieken.

Ik merk dat ik het fijn vind om het leven even stil te zetten, en niet steeds maar door te denderen om pas veel later te denken: wat heb ik eigenlijk gedaan en hoe voelde ik me daarbij? Eigenlijk is mijn schetsboek een soort getekend dankbaarheidsdagboek geworden. Eerder ontdekte schrijver en wetenschapper Brené Brown dat gelukkige mensen vrijwel allemaal actief dankbaarheid beoefenen, en dat geeft me extra motivatie.

Zo was er afgelopen zomervakantie af en toe een dag waarop iedereen in mijn gezin chagrijnig was (verwachtingen die niet uitkwamen, naast mist, regen, ongezellige camping), maar zelfs op zo’n dag kon ik altijd wel iets tekenen dat de moeite van het onthouden waard was. Een héél lekker lavendel-honing-ijsje, bijvoorbeeld.

Om wat meer over visual journaling te leren – want mijn teken-skills zijn niet echt om over naar huis te schrijven – stap ik op een vroege, zonnige zondagmorgen in de bus naar een piepklein dorpje in Noord-Holland. In haar ruimte en lichte atelier met uitzicht op de weilanden, inclusief grazende koeien – geeft schrijver en illustrator Francine Oomen een workshop, samen met illustrator en striptekenaar Maaike Hartjes.

Het eerste wat ik leer, is dat een dagboek bijhouden in de vorm van tekeningen en collages ook een hulpmiddel kan zijn in mindere tijden. Zo hield het Maaike een paar jaar geleden op de been tijdens haar burn-out. Inmiddels is het dagboek verschenen in boekvorm: Burn-out dagboek – al had ze destijds nooit gedacht dat het een boek zou worden. Maaike: “Een dagboek helpt me om overzicht te krijgen. Ik vind het verhelderend en ontdek patronen: in hoe ik met sommige mensen omga, bijvoorbeeld.”

Maaike is van origine striptekenaar en gebruikt ook in haar dagboek haar karakteristieke poppetjes. Die zien er bedrieglijk eenvoudig uit, maar drukken ondertussen allerlei gemoedstoestanden uit en daardoor zijn ze heel levendig en krachtig. “Via mijn getekende poppetjes en via monologen en dialogen, kan ik meer emotie in mijn dagboek kwijt.”

