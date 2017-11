Wat je intuïtie je vertelt

Mensen aanvoelen, soms precies weten wat je moet doen: je intuïtie lijkt ongrijpbaar. Journalist Mariska Jansen achterhaalt in Flow 2 hoe het werkt, en hoe je het kunt ontwikkelen.

Intuïtie is onbewust weten, iets aanvoelen zonder erover nagedacht te hebben. Bij persoonlijke keuzes in je privéleven is het een kompas. Bijvoorbeeld of iemand die je kent wel het beste met je voorheeft. Het speelt een rol bij het kiezen van de mensen met wie je om wilt gaan – die soms later je vrienden worden. Of als je die ene persoon ontmoet op wie je verliefd wordt.

In de westerse wereld vinden we dat niet je intuïtie, maar je verstand leidend hoort te zijn, stelt Gerd Gigerenzer, emeritus hoogleraar psychologie in zijn boek De kracht van je intuïtie, maar dat is niet hoe mensen zich in werkelijkheid gedragen. Volgens hem kan je intuïtie je op een dwaalspoor brengen, maar kun je er tegelijkertijd niet omheen. “We zouden niet ver komen zonder.” Conclusie: we kunnen verstand, kennis en intuïtie slim combineren. Het ene niet gebruiken zonder het andere, en omgekeerd. Dat is wijsheid.

Tekst Mariska Jansen Illustratie Ana Ventura