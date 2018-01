Welkom Penelope!

Voor het Flow Book for Paperlovers 5 illustreerde ze een strandposter met stickers en in Issue 22 van Flow Magazine International kun je haar illustraties van fruit bewonderen. Op ons blog vertelt Penelope Dullaghan wat meer over zichzelf.

“Hi, ik ben Penelope, een freelance illustrator uit Indianapolis, VS. Ik werk meestal aan verschillende opdrachten tegelijk. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een boekomslag voor een Young Adult-roman en mijn eerste eigen kinderboek. Soms is het wat veel en denk ik dat ik het onmogelijk allemaal af ga krijgen, maar uiteindelijk lukt het me altijd.”

Kun je iets vertellen over de illustraties die je maakte voor het Book for Paper Lovers?

“Ik heb ze gemaakt met acrylverf en daarna heb ik alle onderdelen digitaal bewerkt en bij elkaar gezet. Het was heel leuk om te doen. Deze manier van werken vind ik interessant omdat de tekeningen dan een mooie textuur krijgen. En het geeft me de flexibiliteit om de kleuren na te bewerken.”

Wat teken je het liefst?

“Eigenlijk teken ik echt van alles, maar ik word altijd enthousiast als ik dingen uit de natuur illustreer, zoals bloemen, zaaddozen en bladeren. Er is zo’n enorme verscheidenheid en je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt het subtiel aanpakken of juist enorm aangezet, zacht of helder en abstract versus realistisch. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

Hoe belangrijk is je werk voor je?

“Ik geniet van mijn werk omdat het me scherp houdt. Het is voor mij ook een belangrijke manier om verbinding te maken met andere mensen. Ik ben soms een beetje introvert en op mezelf, maar mijn werk geeft me een reden om naar buiten te gaan en met anderen in contact te blijven.”

Werk je veel?

“Ik geef mijn dochter zelf thuis les, dus ik pas mijn werk in het schema rond de tijden dat ik haar onderwijs geef. Ik probeer veel tijd in te bouwen waarin zij kan spelen en lezen en die tijd gebruik ik weer om te werken. Ik ga sta soms ook vroeg op om te werken en als het echt niet anders kan, werk ik tot laat door.”

Wat doe je het liefst op een vrije dag?

“Van koffie drinken, vuurtjes maken en wandelen word ik altijd gelukkig!”