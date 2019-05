Beatriz Gomes en haar vriend (inmiddels man) deden een maand vrijwilligerswerk op een boerderij in Canada via Wwoof.net, een platform dat vrijwilligers over de hele wereld en boeren uit de biologische landbouw aan elkaar koppelt.

“De paprikaplanten water geven, dat was mijn eerste klusje op de boerderij. Maar eh, hoe zien die er dan uit? Zonder paprika eraan had ik geen idee welke plant het was. In die paar weken op de boerderij heb ik zo veel geleerd. Hoe trots was ik toen ik later een foto in mijn mailbox kreeg van de mooie grote tomaten die ik had gezaaid. Mijn vriend en ik waren samen op reis door Noord- en Zuid-Amerika en tussendoor wilden we ook graag iets actiefs doen in de natuur. Zo kwamen we terecht op een ­biologische boerderij in Canada, waar we werkten tegen kost en inwoning.

Die maand werd het hoogtepunt van onze reis. Van ’s ochtends vroeg tot halverwege de middag waren we met de boerin aan het werk: water geven, wieden, zaaien, oogsten. Alles met de hand en zonder gif te gebruiken. Het was zo bewerkelijk – sinds ik dit heb meegemaakt, verbaast het me eigenlijk dat biologische groenten en fruit niet veel duurder zijn. We hebben mooie gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld over biologisch kweken en de uitdagingen die er zijn om zonder gif te werken.”

“Ook na het werk nam de boerin ons mee: naar de watervallen, boerderijen in de buurt of de biologische markt. En ’s avonds kookten we samen, simpel maar heerlijk eten. Alles puur van het land. Doordat we zo intensief met elkaar optrokken, hebben we een bijzondere band gekregen. Nu, drie jaar later alweer, zijn we elkaar nog steeds niet uit het oog verloren. Met kerst en verjaardagen bellen we elkaar. Het mooie vind ik dat het een uitwisseling was: wij hadden een bijzondere ervaring en de boerin was blij met extra handen. We hebben echt wat kunnen bijdragen.”

