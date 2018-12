Flow promo: wie maak jij blij met een kerstkaart?

Het is een gouden kersttraditie: zo’n hele rij kaarten met knijpers aan een lint. Het hoort bij de voorpret, bij tijd en aandacht voor elkaar en bij zelf kaarten schrijven.

“Ik hou van dat decembergevoel,” zegt Flow’s beeldredacteur Marjolijn Polman. “Je geniet van de winter, maakt je huis gezellig, bereidt je voor op kerst. Het is een periode van samen zijn en van tradities. Uit mijn jeugd herinner ik me van de kerstdagen bij mijn oma de speciale hanger met belletjes aan de deur. Die hing helemaal vol met kaarten en elke keer als je de deur opendeed, hoorde je de belletjes. Dat is echt nostalgie en staat voor mij symbool voor de kerst.”

Liefde voor kaarten

Marjolijn houdt sowieso van kaarten versturen – ze werkt niet voor niets bij Flow – en vindt kerst er een extra goed moment voor. “Door mijn werk heb ik ook meer oog gekregen voor mooie kaarten en zoek ik graag iets passends uit voor mijn vrienden en familie. En ik schrijf iets persoonlijks op de kaart. Het is voor mij een manier om stil te staan bij wat je voor elkaar betekent.”

Decemberzegels

Kerstkaarten versturen en ontvangen, het is een warm gebaar dat weinig moeite kost. Je maakt elkaar er blij mee en het geeft extra glans aan de kerstsfeer. En het versturen is dit jaar extra leuk: de Decemberzegels van PostNL werden ontworpen door Sanny van Loon, die ook regelmatig voor Flow werkt. En daar zijn we plaatsvervangend trots op. Hier vertelt Sanny er meer over.