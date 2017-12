Wild swimming in Engeland

Nu rivieren en meren steeds schoner zijn, raken steeds meer Engelsen aangestoken door het buitenzwemvirus. En niet alleen in de zomer.

In en onder het water zal het ongetwijfeld erg mooi zijn, maar dat is toch niet de reden waarom zwemmers over het algemeen de waterkou opzoeken. Emma J. Hardy van de London Swimming Club: “Veel mensen starten met openwaterzwemmen omdat ze zijn gaan trainen voor een triatlon. Vaak gaan ze dan helemaal om en kiezen voor het zwemmen. Er is ook een groep die het doet als een soort meditatie. Ik hoor vaak dat zwemmen je in het nu brengt en spanningen wegneemt. Voor mezelf is het mentaal ook heel goed geweest. Ik werd in het begin snel paniekerig in open water. Mijn moeder werkt in de geestelijke gezondheidszorg en leerde me wat mindfulnesstechnieken die ik tijdens het zwemmen kon toepassen, bijvoorbeeld met mijn ademhaling.

Zwemmen en mindfulness bleek een geweldige combinatie. Nu vind ik het ontzettend rustgevend om in het water te zijn. Het helpt me om mijn hoofd leeg te maken, en als het water heel koud is voel je sterk dat je leeft.” Andrea, een Nederlandse openwaterzwemmer, kan dat onderschrijven: “Zeker in januari en februari hakt de kou erin; vooral de eerste minuten voelt het als snijdende mesjes. Maar dan besef je dat je omringd bent door water. En je leeft nog! Sterker nog: je leeft intenser dan ooit. Je wordt totaal met jezelf geconfronteerd.”

“Op het moment dat je uit het water komt, gaat het bloed weer stromen in je lijf en dat geeft een enorme kick. Een endorfine-rush. Je hebt het weer gedaan! Je voelt je sterk, onoverwinnelijk. Hoe vaker je het doet, hoe meer vertrouwen je krijgt in je lichaam en hoe minder je geest zich zal verzetten. Soms sta ik op het strand in mijn winterjas en heb ik het koud, maar dan doe ik mijn kleren uit tot ik in mijn zwempak sta en voel ik me juist warmer dan in mijn dikke jas. Het is heel apart; je lichaam gaat zich erop instellen. Die belevenis van in de natuur zijn en je lijf voelen reageren op het koude water kan je even helemaal uit je mentale beslommeringen halen.”

