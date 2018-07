In elk nummer van Flow vertellen drie creatieve mensen wat ze aan het doen zijn. In Flow 5 is dat journalist Mariska Vermeulen, die de website Women of Europe oprichtte.

Wat ben je aan het doen?

“Als ik door een vreemde stad slenter, vraag ik me altijd af: Zou ik hier kunnen wonen? Wat maakt de vrouwen hier gelukkig? Hebben ze dezelfde moeilijkheden? Zo kwam ik op het idee om in iedere Europese hoofdstad zeven vrouwen te interviewen en hun verhalen te delen op mijn website: Women of Europe.

Ik moet er zuinig voor leven, want ik betaal alles zelf: de tickets, het verblijf, het ontwerp van de site. Maar leren van elkaar en van de cultuurverschillen vind ik het allerleukste wat er is. Ik ga daarom ook graag alleen op vakantie. Je bent dan alerter en raakt sneller in gesprek met locals.”

Wat is het bijzonderste verhaal tot nu toe?

“Het verhaal van het meisje van vijftien uit Warschau, dat al van jongs af aan worstelt met depressies en zelf een website voor lotgenoten is begonnen. Maar ook dat van de 49-jarige Engelse politievrouw die op mijn vraag: ‘Wat is je diepste wens?’ antwoordde: ‘Een man vinden.’ Zo eerlijk. Eigenlijk heeft iedereen, zodra ze zich voor je openen, een mooi verhaal.”

Op WomenofEurope.eu staan de verhalen van vrouwen uit Londen, Warschau en Parijs. Mariska heeft recentelijk ook interviews in Amsterdam, Lissabon en Rome gedaan, die binnenkort online komen. En wat is haar uiteindelijke doel? “Dat ik het haal: 51 steden.”

Tekst Eva Loesberg Fotografie Danique van Kesteren Styling Anne-Marie Rem Visagie Carmen Zomers @YvesRocher