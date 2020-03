Yoga vanuit huis: 3 platformen

Nu we ons matje niet meer kunnen uitrollen in de yogaschool, proberen we de lessen thuis te doen. Met deze 3 platformen is yoga vanuit huis bijna net zo fijn.

Een Nederlands platform met meer dan 250 lessen in eigen taal én in het Engels. De filmpjes zijn te bekijken op je iPad, telefoon of je computer en de virtuele lessen worden gegeven door ervaren docenten uit zowel Nederland als het buitenland. Nog nooit aan yoga gedaan? Geen paniek, het platform biedt lessen aan voor alle niveaus. Je hebt een abonnement vanaf € 3 in de maand.

Probeer hier vast een gratis les yoga vanuit huis.

Een internationale website met honderden lessen in het Engels van ervaren docenten. Je kunt losse filmpjes bekijken of een abonnement nemen, en op de site vind je ook artikelen die je verder kunnen helpen. Er zijn video’s voor alle niveaus en ieder doeleinde. Zo vind je er programma’s voor kracht, maar ook voor het loslaten van spanning en stress. De eerste maand kun je doen voor € 1 en daarna krijg je 50% korting op een jaarabonnement en betaal je dus € 35,94.

Probeer hier vast een gratis les.

Een app die wereldwijd beschikbaar is, met niet alleen yogalessen, maar ook HIIT-trainingen en workouts van zeven minuten (iedere vorm van beweging heeft een eigen app). Kies je voor de yoga-app, dan kun je zelf je yogales samenstellen aan de hand van het type yoga, je niveau en hoelang de les mag duren. Je kunt zelfs invullen door welke stem je begeleid wil worden. Op dit moment zijn alle apps van Down Dog gratis tot en met 1 april, daarna betaal je $ 8 per maand of $ 50 per jaar.

Probeer hier de yoga-app.

*Muziek nodig voor tijdens de yoga? Hier vind je fijne meditatiemuziek.

Fotografie Zen Bear Yoga/Unsplash.com