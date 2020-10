Zelf een zine maken: hoe begin je?

Een zine is een zelfuitgegeven mini-tijdschrift. Vaak met een specifiek thema en verspreid in kleine oplages: een paar honderd of nog minder. Je kunt er dus ook zelf een maken. Hoe begin je?

Kies een onderwerp dat bij je hart ligt: uit je zorgen, teken je likes & dislikes, deel je journals. Volg (zodra dat weer kan) een workshop of bezoek een zine fair, ter inspiratie en om anderen te ontmoeten binnen de community. Gebruik materiaal dat voorhanden is: teken, maak collages, plak foto’s, scan en/of kopieer. Probeer je innerlijke criticus even te negeren, streef niet meteen naar een perfecte zine. Maak hem desnoods eerst voor jezelf, of tien stuks voor je vrienden of familie. Koop zines online ter inspiratie, zoals via Bigcartel.com of Etsy. Je eigen zine verkopen kan hier ook. Google op ‘How to make a zine’ en vind uitleg van bijvoorbeeld Vice, Instructables of Rookie. Voor techniek-opties: zoek op fotokopie, stencil, zeefdruk, riso. Volg de hashtag #zine op Instagram. Zoek naarinspiratie op Pinterest. Ashley Ronning maakte een zine over zines maken. Bekijk tutorials op YouTube, zoals die van illustrator Fran Meneses.

Hier lees je meer over de comeback van zines.

Tekst Ilse Savenije Beeld Fran Meneses