Boeken een plekje geven

Niet zo Marie Kondo van ons, maar onze stapels boeken lijken alsmaar hoger te worden. Hoe berg je ze dan nog fatsoenlijk op, vooral als je huis geen formaatje kasteel is? We geven tips.

Maak volop gebruik van je boekenkast

Dat betekent de grotere kunstboeken zo stapelen dat ze de volledige ruimte benutten, en kleine paperbacks in dubbele rijen neerzetten in je boekenkast. Het is verrassend hoe veel meer plek je op deze manier creëert.

Durf weg te doen

Als er iedere maand boeken bijkomen, kan het fijn zijn om er ook een paar weg te doen. Bijvoorbeeld die exemplaren die je al gelezen hebt, maar toch niet leuk vond. Wees eerlijk naar jezelf en doe het boek weg dat je toch echt niet meer gaat lezen, en kijk iedere maand weer kritisch naar je verzameling. Zo loopt je collectie niet uit de hand en houd je genoeg plek over voor nieuwe titels.

Koop eens een ander formaat

Ze kunnen er zo mooi uitzien, die boeken. Maar je hebt niet altijd een hardcover nodig, soms is een paperback ook prima. Kijk tijdens het aanschaffen van een boek of je het graag in een mooie uitvoering wilt hebben of dat een kleiner en minder mooie uitvoering volstaat. Dat scheelt op de lange termijn veel ruimte.

Alles is een boekenplank

Heb je na deze tips nog steeds te weinig ruimte? Dan is het een kunst om slim op te bergen. Je hebt geen boekenkast of -plank voor nodig als je ze gewoon op plekken neerlegt die wat minder voor de hand liggen. Maak een nachtkastje van een toren boeken, en een mooi exemplaar op de hoek van een tafel is net kunst. Er passen er ook vast nog wel een paar in een la van je koffietafel of wandkastje.

Meer over boeken vind je in onze Flow-special Boeken & Lezen.

Fotografie Jonathan Borba/Unsplash.com