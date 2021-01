Zo blijf je wendbaar in onzekere tijden

Het is niet altijd makkelijk, stabiel blijven in onzekere tijden. Hoe word je toch wendbaar? Deze tip hieronder kan helpen.

Trendwatcher Herman Konings, die zich veel bezighoudt met het onderwerp onzekerheid, raadt aan om je te trainen in wendbaarheid en buigzaamheid. Hij liet zich inspireren door het boek ‘Antifragiel’ van Nassim Nicholas Taleb, een Libanees-Amerikaanse hoogleraar risicomanagement. Taleb pleit ervoor organisaties zo in te richten dat ze makkelijker kunnen meebuigen met tegenslagen en veranderingen.

Dat kunnen we als mens ook doen, stelt Konings. Bijvoorbeeld door gezond te eten en veel te bewegen, zodat ziektes minder snel vat op ons krijgen. Of door met iets aan het werk te gaan wat de waan van de dag overleeft. Overigens hebben introverten het volgens Konings in de huidige situatie net wat makkelijker dan extroverten, omdat ze wat rustiger en redelijker zouden zijn, en wat makkelijker de energie uit zichzelf halen.

