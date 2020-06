Zo gebruik je social media als klein bedrijf

Inspiratie, vacatures, persoonlijke verhalen…Je kunt alles ‘halen’ en zenden op social media, maar welke platforms voegen echt iets toe? Jacob Landis-Eigsti is socialmediadeskundige en woont in de Verenigde Staten. Hij legt uit hoe je YouTube en Instagram in kunt zetten als kleine onderneming.

“Het gaat tegenwoordig niet meer om heel veel volgers. Het is beter om duizend volgers te hebben die echt fan zijn van wat jij doet en mooi vinden wat jij maakt, dan vijftigduizend volgers die je post maar oppervlakkig bekijken. Sinds vorig jaar laat Instagram je post eerst zien aan een klein groepje volgers. Pas als zij ’m een hartje geven en reageren, wordt-ie getoond aan meerdere mensen. Hetzelfde geldt voor Facebook. Daarom kan het gebeuren dat een post wel honderd duimpjes krijgt en sommige posts een stille dood sterven. Dus als je een heel brede groep volgers hebt, kan het zijn dat je toch minder mensen bereikt dan iemand met minder volgers.

Op Facebook, Instagram en Twitter heb je een tijdframe van een paar uur voor je bericht om mensen te bereiken. Op Pinterest en YouTube gaat je content veel langer mee. Daar creëer je met een goede post iets blijvends. Ik krijg nog steeds reacties en klanten via YouTube-filmpjes die ik al jaren geleden heb gemaakt. Instagram en Facebook voelen als een tredmolen waarbij je steeds nieuwe dingen moet blijven posten. Zij bepalen jouw ritme, niet jijzelf. Net als Twitter, daar moet je minstens een paar keer per dag iets posten, wil je een beetje gezien worden.

Veel kleine ondernemers hebben het gevoel dat ze op social media zouden moeten zitten om succesvol te kunnen zijn. Ik denk niet helemaal dat dat waar is. Er zijn honderd manieren om jezelf te promoten. Voor sommigen werkt social media heel goed, maar ik ontmoet zo veel mensen die het zien als een moetje. Zij krijgen steeds maar een paar likes. Als ik ze vraag hoeveel nieuwe klanten het ze heeft opgeleverd of naamsbekendheid, staat dat in schril contrast met hoeveel tijd ze eraan hebben besteed. Als kleine ondernemer is je tijd schaars. Daarom zeg ik altijd: wees kritisch op wat het je echt oplevert. Je kunt duizenden volgers hebben en toch bijna failliet zijn.

Mijn advies: ga er zes maanden helemaal voor. Wees in die maanden creatief, experimenteer met content, met hashtags. En stop er wat geld in – het hoeft echt niet veel te zijn – zodat je volgers daadwerkelijk zien wat je hebt gepost. Veel mensen voelen weerstand om dat te doen, ik ook. Aan de andere kant: als je er dan toch tijd in steekt als ondernemer, maak het dan ook af. Bovendien kun je door te adverteren makkelijker linken naar je website, iets wat anders vrijwel onmogelijk is. Heeft het na die zes maanden allemaal niets opgeleverd, probeer dan wat anders.”

Meer informatie over Jacob en zijn werk vind je op zijn website.

In Flow 6 vertellen meer gebruikers over hun ervaringen met social media.

Fotografie Priscilla Du Preez/Unsplash.com