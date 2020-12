Zo ontwikkel je meer empathie

De mens is in essentie een empatisch wezen. En omdat het de kwaliteit van ons leven kan verbeteren, kun je baat hebben bij het ontwikkelen van meer empathie. We zetten acht tips op een rijtje.

Lees boeken: literatuur neemt je mee in de belevingswereld van personages. Verdiep je in je eigen gevoelens, dan snap je die van anderen ook beter. Stel open vragen. Sta open voor kritiek. Denk eerst na voordat je iets zegt. Neem de tijd voor iemand. Oordeel niet te snel. Bedenk dat je het niet altijd met de ander eens hóéft te zijn.

