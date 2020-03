Zo steun je je buurt volgens Michelle Obama

Het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen elkaar steunt in tijden van crisis. Wat kun je zelf voor je eigen buurt doen? Michelle Obama geeft tips.

Op haar Instagram-account verzamelde ze een paar tips om je eigen buurt te ondersteunen. Hoewel sommige ervan niet op ons van toepassing zijn (zo zijn onze scholen bijvoorbeeld allemaal dicht), zitten er een paar adviezen bij waar ook wij in Nederland wat aan hebben.

Neem contact op met ouders die op dit moment thuis lesgeven en bied ze aan om zelf de kinderen een lesje te geven of ze een uurtje voor te lezen. Dit kan bijvoorbeeld goed via Skype of FaceTime. Bied aan om boodschappen te doen voor mensen die de deur niet uit kunnen. Omdat ze ziek zijn, bijvoorbeeld, of omdat ze niet meer durven. Je kunt de gehaalde boodschappen voor de deur zetten met een lief briefje erbij. Als je de mogelijkheid hebt, koop dan cadeaubonnen bij je favoriete lokale adresjes en bewaar ze voor later, of geef ze cadeau aan bijvoorbeeld een medewerker in de supermarkt of aan de postbezorger als bedankje. Als je de ruimte hebt, doneer dan een bedrag aan kleine, lokale bedrijven die het op dit moment moeilijk hebben. Had je nog een afspraak staan bij bijvoorbeeld de kapper of de schoonheidssalon, betaal dan door alsof je nog naar die afspraak zou gaan. Nogmaals, doe dit alleen als je het kunt missen. Ga je normaal altijd uit eten in het weekend? Kijk dan of je favoriete restaurant momenteel ook bezorgt. Zo heb je alsnog een gezellige avond (maar dan thuis) en help je ook de lokale restaurants.

Michelle Obama sluit haar bericht af met een troostende boodschap: “Wees ook lief voor jezelf. Het is normaal om je overweldigd of bang te voelen. Het is oké om even uit te loggen en een pauze te nemen. Het is oké om aan te geven dat je hulp nodig hebt. We kunnen elkaar om de beurt steun aanbieden.

Haar tips zijn hier te bekijken.

Fotografie Micheile Henderson/Unsplash.com