Zo schilder je een cactus met waterverf

Schilderen met waterverf is de ultieme les in loslaten, omdat het zo lastig te sturen is. Zou je het eens willen proberen? We verzamelden drie YouTube-lessen voor het schilderen van een cactus.

Een ronde cactus in pot

In deze video van acht minuten laat The Inspired Artist zien hoe je een cactus in pot schildert met waterverf. Ze laat je ook meteen zien welke materialen ze gebruikt voor het illustreren. Haar instructies heeft ze ook in tekst onder de video gezet.

Een verzameling cactussen

Als je het meteen groots wilt aanpakken: schilder meerdere stekelige plantjes bij elkaar. De video van Michelle Kral Watercolours duurt twaalf minuten en ze maakt gebruik van de nat-in-nat-techniek. Ook Michelle laat onder de video zien welke materialen ze heeft gebruikt voor het maken van de cactus.

3 verschillende manieren

Color Snack laat in deze snelle video van vijf minuten zien hoe je een cactus op drie verschillende manieren schildert. In plaats van een penseel, wordt er een waterbrush gebruikt. De materialen die in de video gebruikt zijn, kun je onder de video bekijken.

Uitgelichte afbeelding Color Snack