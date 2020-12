Jana brengt illustraties tot leven met stop-motion

Jana Kaminski maakt stop-motion animaties en is illustrator. Voor ons maakt ze onder andere filmpjes van de nieuwe nummers en specials die we uitbrengen. Ze vertelt erover in Flow 10.

Wat ben je aan het doen?

“Ik maak een stop-motion filmpje van een Star Wars-origamiboek voor een uitgeverij in New York. Origami leent zich hier goed voor, want met papier kun je gekke dingen vouwen en animeren. Bij stop-motion laat je foto’s heel snel achter elkaar verschijnen en verplaats je de objecten steeds een heel klein stukje, waardoor ze in het filmpje lijken te bewegen Zo kun je iets magisch creëren: iets wat niet beweegt, breng je tot leven.”

Hoe pak je zoiets aan?

“Ik bedenk eerst de rode draad en werk een storyboard uit met een stappenplan. Daarna kies ik afbeeldingen uit het boek, bewerk ze soms digitaal en vervolgens print en knip ik ze uit. Ik leg de objecten op tafel en verplaats ze steeds een klein beetje, en van elke stap maak ik een foto.

In mijn werkruimte heb ik een mini-fotohokje omdat constant licht belangrijk is. Daglicht wisselt voortdurend en dan krijg je flikkerend beeld: zodra er een wolk voor de zon verschijnt, zie je dat meteen. Met een afstandsbediening bedien ik mijn camera, want elke kleine verschuiving zie je in het filmpje. De nachtmerrie van een stop-motion animator is dat halverwege de camera beweegt, want je krijgt ’m nooit meer exact terug.”

Dus het is een enorm precies werk?

“Ja, en je moet het goed vooraf uitdenken. Als ik een gekreukeld papiertje wil laten uitrollen bijvoorbeeld, fotografeer ik het eerst uitgevouwen en kreuk ik het daarna steeds verder in elkaar – precies andersom dus, anders is het papier al te vroeg gekreukeld voordat het invouwt. Op de computer draai ik het om, zet ik alles achter elkaar, pas ik de snelheid aan en voeg ik geluidseffecten toe. Door de dimensies van beweging en geluid te combineren lijkt het nog echter.”

Wat maak je nog meer?

“Ik illustreer, schilder en maak collages: zo kan ook mijn artistieke kant zich uitleven. Voor Flow maak ik filmpjes van de nieuwe nummers en specials, en voor de online cursus Het leven kan anders animeerde ik illustraties van Hadas Hayun. Ik kijk altijd: wat is praktisch om te kunnen animeren, wat kan ik goed loshalen? Een illustratie van een slakje laat ik bijvoorbeeld bewegen over een andere illustratie. Uiteindelijk ontstaat er een wereld die eerst niet kon bestaan.”

Je kunt meer over Jana’s stop-motion filmpjes vinden op haar website en Instagram-account.

In januari beginnen we opnieuw met de online cursus ‘Het leven kan anders’, over hoe mindfulness je helpt keuzes te maken. Jana maakte daarvoor alle animaties.

Tekst Ilse Savenije Fotografie Jana Kaminski