Laat je portfolio zien op Creative Life

Op 27, 28 en 29 maart 2020 zijn de eerste Flow Slow Down Moments tijdens Creative Life in Utrecht. Als illustrator kun je ons er je portfolio laten zien.

Omdat we jullie ook graag live inspireren om wat meer te vertragen en andere keuzes te maken, organiseren we eind maart de eerste Flow Slow Down Moments. Deze eerste keer is dat tijdens Creative Life, een event voor en door creatieven in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Irene en Astrid geven er lezingen en bezoekers kunnen de hele dag terecht in de Flow Slow Down Place, om een kaart te schrijven, legpuzzel te maken en om het Flow team te ontmoeten.

Als illustrator kun je er op vaste tijden je illustraties laten zien aan onze art director en vormgever. Op alle drie de dagen zijn ze er van 12.00 tot 13.00 uur. Wil jij je illustraties laten zien? Per dag hebben we tijd om naar het werk van zo’n 6 illustratoren te kijken, meld je dus van te voren aan.

Hoe werkt het?

Mail naar ilse.savenije@sanoma.com (o.v.v. ‘Portfolio’)

Zet in de mail op welke dag je op Creative Life bent (27, 28 of 29 maart)

Je krijgt van ons een bevestiging of je bent ingedeeld, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. (En gaat het hard met de aanmeldingen, dan proberen we elke dag een extra uurtje in te plannen.)

Over de Slow Down Moments op Creative Life

Flow is dit jaar voor het eerst aanwezig op Creative Life en we kijken er enorm naar uit! Een kaartje voor Creative Life kost € 14,50, je kunt daarmee ook andere lezingen en workshops bijwonen. Kijk op Creativelife.nl voor toegangskaarten. Hier vind je ook de agenda van het event.

Meer over de Slow Down Moments lees je hier.

Fotografie Steve Johnson/Unsplash.com