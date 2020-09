The little things? The little moments? They aren’t little.

Wat vinden we deze quote van Jon Kabat-Zinn goed passen bij deze tijd en bij het nieuwe nummer van Flow. Ruiken aan een bloem, een glimlach van een voorbijganger, een kaartje schrijven: klein geluk kan ons een groot gevoel van blijheid of verbondenheid geven.

Lezen in Flow 8

Met de stroom meegaan: over meeveren met wat zich aandient. Een groot deel van ons leven is gebaseerd op wilskracht, doorzetten en strijdlustig zijn. Maar soms is het tijd om te stoppen met proberen.

De nieuwe openheid : eerlijk zeggen dat het even niet goed met je gaat of dat je bepaalde angsten hebt. Het lijkt in deze tijd iets normaler te worden, ziet journalist Caroline Buijs.

: eerlijk zeggen dat het even niet goed met je gaat of dat je bepaalde angsten hebt. Het lijkt in deze tijd iets normaler te worden, ziet journalist Caroline Buijs. Altijd blijven leren : hoe meer je je ontwikkelt, hoe meer je openstaat voor de mening en visies van anderen. Journalist Hagar Jobse over gelukkig worden van nieuwe dingen.

: hoe meer je je ontwikkelt, hoe meer je openstaat voor de mening en visies van anderen. Journalist Hagar Jobse over gelukkig worden van nieuwe dingen. En verder: de kunst van goed en onbevooroordeeld luisteren, geschilderde illustraties van rommelige huizen, het leuke van clubjes en nog veel meer verhalen.

Extra: draaischijf met vragen + patternbook

Met al je aandacht bij een gesprek zijn, daar mogen we best nog wat mee oefenen. De draaischijf in dit nummer bevat vragen die je stimuleren om écht te luisteren. Te gebruiken als een spel, om een-op-een of met meer mensen te doen. Ook bij dit nummer: een patternbook met onder andere briefpapier, zelf te vouwen enveloppen en nog meer papier met patronen van Roeqiya Fris.