Lezen in Flow 9

In een jaar waarin zoveel gebeurt en verandert, maken we de balans op voor een nieuw begin: wat vind ik echt belangrijk? Waar kan ik zonder? En wat wil ik meenemen? Flow 9-2020 is ons tweede themanummer en gaat helemaal over dit onderwerp: Een nieuw begin.

Dit extra dikke themanummer gaat helemaal over jezelf opnieuw uitvinden. In een jaar waarin veel dingen ineens niet meer vanzelfsprekend zijn, maken we de balans op. Wat neem je mee naar de nieuwe tijd? Wat vind je echt belangrijk en waar blijk je ook zonder te kunnen?

Een Flow vol inzichten, inspiratie, plannen en dromen – en achterin een dossier met veel ideeën en praktische tips.

In Flow 9-2020 vind je onder andere:

Je leven herijken: Dit jaar ontdekten we dat het leven niet zo maakbaar is als we misschien dachten. Dat nodigde uit om te reflecteren. Journalist Brenda van Osch zoekt uit hoe we de lessen en het goede van deze periode kunnen vasthouden.

Een beetje magie: Troost, zelfvertrouwen, vindingrijkheid. In deze nieuwe tijd (her)ontdekken we wat creativiteit ons kan brengen.

Knopen durven doorhakken: Niet eindeloos wikken en wegen, maar gewoon dat bootje of boshuisje kopen omdat het goed voelt. Zijn we minder bang geworden om snel een beslissing te nemen?

Dossier: jezelf opnieuw uitvinden: Hoe wil ik leven en welke keuzes maak ik daarbij? Een dossier vol inzichten, praktische tips, apps, podcasts, boeken en interviews om nieuwe dingen te leren en de dingen die je wilt vasthouden, nog meer ruimte te geven.

Extra: notebook met vragen & mindtwister-spel

Los bij dit nummer zit een notebook met daarin een aantal vragen om jezelf beter te leren kennen. Deborah van der Schaaf maakte de illustraties. Ook bij dit nummer: mindtwister, een spel om je creatieve zelfvertrouwen te vergroten, ontwikkeld door Barbara Tammes. Speel het als je een nieuw idee nodig hebt of als opwarmer voor je denken.