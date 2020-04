Nieuwe stationery-lijn: All Good Things Are Wild & Free

Omdat ons hoofd soms zo vol zit met allerlei to do’s, of met goede ideeën die ons invallen, maakten we een nieuwe stationery-lijn met de Amerikaanse uitgeverij Workman Publishing.

Het thema van de nieuwe lijn is ‘All Good Things Are Wild & Free’: bekende woorden die geschreven zijn door schrijver en natuuronderzoeker Henry David Thoreau, in zijn boek Walking. De lijn staat voor je vrij voelen en voor nieuwe plannen en dromen. En aangezien de meesten van ons nu vooral slechts kunnen dagdromen over (uitgebreid) naar buiten gaan, kun je het wilde, vrije buitenleven met deze producten hopelijk een beetje naar binnen halen.

Alle producten zijn geïllustreerd door Valesca van Waveren. En wat zijn we er blij mee! Jullie waarschijnlijk ook, gezien alle vragen op Instagram over wanneer de Flow-puzzel verkrijgbaar zou zijn. Nu is hij er eindelijk.

Daarnaast bestaat de lijn uit onder meer een organizer, een schetsboek en sticky notes. Hopelijk helpt de lijn je niet enkel met plannen en lijstjes maken, maar herinneren alle producten je er ook aan om te dagdromen en om het kleine geluk in het leven te vieren.

De collectie bestaat uit:

Alle producten uit de Flow Stationery-lijn zijn te koop in onze shop en bij AKO, The Read Shop en een aantal Bruna-winkels.