Online cursus van Flow: Het leven kan anders

Dit voorjaar organiseerden we een aantal online sessies mindfulness samen met trainer Karin Hoens. Dat bleek zo fijn, dat we vanaf 7 september starten met een 21-daagse online cursus via Instagram.

Het leven kan anders: hoe mindfulness je helpt keuzes maken

In de online cursus Het leven kan anders leer je naar je automatische reacties en patronen te kijken. Mindfulness is daar een praktische en toegankelijke manier voor. Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders. Want door altijd op de automatische piloot te leven, ben je je vaak niet eens meer bewust van wat en waarom je iets doet.

In deze cursus ga je er 21 dagen mee oefenen aan de hand van video-talks, audiomeditaties en creatieve opdrachten. Je leert hoe je je bewust wordt van wat er in je leeft, vriendelijker en geduldiger zijn voor en met jezelf en meer aan het roer van je eigen leven staan en bewustere keuzes maken.

Hoe werkt het?

Vanaf begin juli kun je de cursus aanschaffen in onze shop. (Wil je de early bird-korting niet missen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.)

Na aanschaf van de cursus krijg je per 1 september toegang tot een speciaal (afgeschermd) Instagram-account. Vanaf maandag 7 september krijg je daar elke dag een video, oefening, quote, tip of meditatie. Helemaal in Flow-stijl natuurlijk, met illustraties, animaties of handlettering. Na afloop van de cursus blijft alles nog een maand lang beschikbaar.

Wat krijg je?

7 video-talks met mindfulnesstrainer Karin Hoens

4 audio-meditaties

3 live Q&A’s met Karin Hoens en Flow’s online coördinator Ilse Savenije

(Toegankelijke) dagboekoefeningen en creatieve opdrachten

Quotes, gedichten, animaties en illustraties

21 downloads (om te printen of als telefoonachtergrondje, als reminder)

Flow samen met Karin Hoens

Karin Hoens is mindfulnesstrainer en geeft cursussen. We vinden dat Karin het zo goed begrijpt: dat sommige dingen zo makkelijk klinken, maar niet altijd zijn. En wat je dan wel kunt doen. Ze gaf al vaker praktische mindfulnesstips in Flow. Daarom maken we deze cursus nu samen met haar.

Meer over Karin lees je op haar website Karinhoens.nu .

Zo doe je mee (met korting):

De prijs van de online cursus is € 49,95. Vanaf begin juli kun je je via onze website aanmelden.

Krijg jij de Flow nieuwsbrief nog niet? Meld je dan aan, dan hoor je binnenkort hoe je mee kunt doen en gebruik kunt maken van de early bird-korting (€ 34,95).

Illustraties Hadas Hayun