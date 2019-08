Een actieve vakantie op het veelzijdige Madeira

Madeira staat vooral bekend als het bloemeneiland, maar is veel meer dan dat. Niet voor niets is het dit jaar voor de zesde keer verkozen tot mooiste eiland van Europa.

Een verrassend landschap

Ondanks de kleine oppervlakte heeft Madeira een afwisselend landschap. Er is een prachtige kustlijn waar kronkelende wegen langs lopen. De zee aan de zuidkust is rustig, terwijl de noordkust steile kliffen heeft waar woeste golven voor een boeiend schouwspel zorgen. Het binnenland is door de vulkanische oorsprong bergachtig, met hoge bergtoppen. Ook is er het Laurissilva Forest, het woud dat is opgenomen in de Unesco Werelderfgoedlijst.

Veel activiteiten in de natuur

Het eiland heeft veel verschillende wandelroutes voor zowel lopers die het wat rustiger aan willen doen als ervaren wandelaars. Langs de kust, met uitzicht op zee. Maar ook over bergen en hoogvlaktes. Of met je zaklamp door een tunnel. Er zijn wandelingen met gids en je kunt er zelfs trektochten maken van meerdere dagen. Heb je de wandelschoenen thuisgelaten, dan kun je ook kiezen voor mountainbiken, kanoën of surfen. Het is ook leuk om een auto te huren en het eiland op je gemak te verkennen.

Interessante cultuur

Madeira biedt niet alleen overweldigende natuur; op cultureel gebied is er eveneens veel te doen. Prachtige musea, mooie galerieën en oude kerkjes. Bezoek ook eens de hoofdstad Funchal, waar je de kleurrijke markt Mercado dos Lavradores hebt, vol stalletjes met allerlei soorten fruit die we in Nederland niet kennen.