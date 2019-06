Wat is de zomer toch een heerlijke tijd. Met uitstapjes in de natuur en tot laat buiten leven.

Soms jammer dat insecten op dit soort momenten ook actief zijn. Voor je het weet ben je gestoken. VSM Prrrikweg verzorgt de rode en geprikkelde huid na insectensteken.

Insectensteken kunnen soms best vervelend zijn en het liefst wil je de plek dan zo snel mogelijk wat eerste hulp geven. Prrrikweg verzorgt en verzacht de plek en heeft een verkoelend effect.

Leonie (48) heeft sinds vorige zomer altijd een tube Prrrikweg gel in haar tas als ze eropuit trekt. ‘Het was mooi weer, goede temperatuur en wij hadden een weekend kamperen met de familie, aan het water, midden in de natuur. Een feest voor ons, maar ook voor de muggen.

‘Ik zat onder de muggenbeten…, zelfs in mijn gezicht. Mijn broer was goed voorbereid. Door er direct Prrrikweg op te smeren kon ik ook de rest van de dagen genieten.’

Thuis, onderweg en op vakantie

Prrrikweg met o.a. zonnehoed en jojobaolie biedt eerste hulp na insectensteken. De compacte, lichte en handzame verpakkingen zijn goed voor thuis en onderweg, maar ook handig voor op vakantie. Naast de Prrrikweg gel is er ook Prrrikweg roller en speciaal voor kinderen VSM Kind Prrrikweg spray. Waarom een spray? Zo hoef je de gestoken huid niet aan te raken. Kortom, VSM Prrrikweg werkt voor iedereen, van alle leeftijden, als eerste hulp bij insectensteken.

Help de bij

Bijen hebben het steeds zwaarder in steden en dorpen waar steeds minder bloemen zijn. Verrijk je balkon en tuin daarom met bij-vriendelijke bloemen. Start in de lente met krokusjes, deze bieden voedsel voor de eerste bijen (die zich laten zien). Campanula is een heel makkelijk te onderhouden vaste plant, ze is sterk en bijen zijn er dol op. In de grond of in een pot, Campanula kan overal. Heb je wat meer grond ter beschikking, plant dan een vlinderstruik (Buddleja). De naam zegt het al, een vlindermagneet, maar ook bijen komen er graag nectar halen.

Fotografie Shutterstock