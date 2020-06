Flow Studio Tour (via Insta live)

Wat krijgen we graag een inkijkje in iemands werkplek. Vooral in die van illustratoren. (Want o, wat zouden we zelf graag zo mooi kunnen tekenen.) Daarom organiseren we vanaf 17 juni de Flow Studio Tour.

Met de Flow Studio Tour gaan we via Insta live ‘op bezoek’ bij illustratoren. Wat zijn ze aan het doen? Hoe ervaren ze deze tijd? We willen natuurlijk weten hoe hun werkplek eruit ziet. En of ze nog illustratietips hebben.

Hoe werkt het?

We komen samen op een van de beste ontmoetingsplekken als het om illustraties gaat: Instagram. Via Insta live, met een gedeeld scherm, kletsen we elke keer met een andere Flow illustrator.

De live sessies duren elk twintig tot dertig minuten. Ze zijn steeds op woensdagmiddag, om 16.00 uur, via ons Nederlandstalige Instagram-account @flowmagazineNL. Volg ons daar alvast, op het startmoment van de Studio Tour zie je bovenin ons account automatisch dat we live gaan. Meedoen is gratis en je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Heb je vooraf al vragen aan de illustratoren? Laat ze achter in een reactie onder deze post op Instagram.

Marloes de Vries, Valesca van Waveren en Floor Rieder: bij wie gaan we wanneer op bezoek?

Woensdag 17 juni: Marloes de Vries

Met Astrid van der Hulst (Creative director Flow)

Marloes maakt illustraties en strips (of cartoons). Voor Flow maakte ze laatst nog een troostende kleurplaat. Op haar Instagram deelt ze grappige en herkenbare stripjes. Soms schrijft ze verhalen, zo ook voor ons, over alleen op vakantie gaan bijvoorbeeld. En ze maakte een boek: Volwassen worden is optioneel. Op woensdag 17 juni gaan we bij haar langs.

www.marloesdevries.com

Woensdag 24 juni: Valesca van Waveren

Met Astrid van der Hulst (Creative director Flow)

Je kent haar illustraties misschien wel van onze nieuwe stationery-lijn en de eerste Flow puzzel. Valesca maakte nog veel meer illustraties voor Flow, zoals die bij de verhalen over Nieuwe denkers of voor ons Food Book for Paper Lovers. Op woensdag 24 juni gaan we langs bij haar studio in Amsterdam.

www.valescavanwaveren.com

Woensdag 1 juli: Floor Rieder

Met Ilse Savenije (Coördinator online Flow)

Floor illustreerde vele boeken, zoals Het raadsel van alles wat leeft en Alice in Wonderland. We interviewden haar laatst nog voor de rubriek Verleden, heden en toekomst in Flow 4. En ze illustreerde onder andere een spiegelsticker met Alices tekst ‘We’re all mad here’. In juli gaan we via Instagram op bezoek in haar studio.

www.floorrieder.nl

En daarna? Wordt vervolgd

Blijkt dat jullie het leuk vinden, even spieken bij illustratoren? Dan volgen er (op ons Nederlandse of via ons internationale Instagram-account) nog meer Flow Studio Tours.

Fotografie Floor: Danique van Kesteren