Haal de lente in huis

Wat worden we altijd blij als de wereld weer langzaam groen wordt, de narcissen fier overeind staan en we wakker worden met het gefluit van vogeltjes. Alles voelt weer fris: een lente vol nieuwe mogelijkheden. Dit is het perfecte moment om je interieur op te fleuren en het nieuwe seizoen ook ín huis te vieren.

Haal je huis uit zijn winterslaap door de natuur naar binnen te halen – en dan hebben we het niet alleen over een vaasje met hyacinten op tafel. Heb je al eens aan nieuwe wanddecoratie gedacht? Deze maand lanceert IXXI een kleurrijke, nieuwe collectie in samenwerking met Het Noordbrabants Museum, het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en illustrator Lotte Dirks.

Vrolijke illustraties

Komen sommige illustraties je bekend voor? Dat zou kunnen. Lotte Dirks illustreert namelijk ook regelmatig voor Flow en haalt voor haar vrolijke illustraties inspiratie uit bloemen en planten. “Bloemen en planten in allerlei vormen en kleuren tekenen, daar krijg ik nooit genoeg van. Na een wandeling in de bossen zit ik vol inspiratie en nieuwe ideeën voor designs. De illustrator in mij gaat dan direct aan de slag.”

Nu je haar prints op groot formaat aan de muur kunt hangen, heb je permanent een boeket bloemen én dat fijne lentegevoel in huis. Ga je liever voor het voorjaarswerk van een meester-schilder? Dan is de Amandelbloesem van Van Gogh of een van de bloemstillevens uit de exclusieve collectie van het Rijksmuseum misschien iets voor jou.

Een deel van de nieuwe collectie is ook dubbelzijdig verkrijgbaar. Deze prints kun je eenvoudig verwisselen (je hebt geen spijkers of schroeven nodig): je kunt dus de sfeer in huis aanpassen aan hoe jij je voelt. Als je in het najaar weer genoeg hebt van de kleurrijke beelden, draai je de IXXI simpelweg om en hang je er een mooi winters beeld voor in de plaats.

Win een blijvend boeket bloemen

Om de lente te vieren en je interieur op te fleuren, kun je nu jouw favoriete lente-IXXI én een jaarabonnement van Bloomon t.w.v. € 485,95 winnen! Zo heb je een jaar lang altijd twee bossen bloemen in huis: één in een vaas op tafel en één aan de muur! Meedoen kan via deze link.

* Deelnemen kan tot en met zondag 7 april.