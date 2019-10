Kom in de winterstemming

Nu de zomer weer achter ons ligt, is de winter toch ook wel weer een fijn vooruitzicht. Er zijn zo veel dingen waar we blij van worden: een hete kom erwtensoep, foute kerstfilms en een winter-wonderland-wandeling waarvan je terugkomt met een koude, rode neus, maar een heerlijk leeg hoofd.

Kun je ook niet wachten tot het zover is? Kom dan alvast in de winterstemming op Margriet Winterfair. Van 22 t/m 28 november kun je in de Brabanthallen in Den Bosch genieten van al het moois dat de winter te bieden heeft. Heerlijke, winterse gerechten, de nieuwste mode, en natuurlijk de feestdagen. Maar je kunt er ook workshops volgen, genieten van optredens van verschillende artiesten, interviews met columnisten en schrijvers bijwonen, nieuwe producten proberen en shoppen bij de meer dan driehonderd kraampjes.

Kom ook inspiratie opdoen met je moeder, vriendinnen, zus of dochter en kom alvast in de feestdagenstemming. Met de vrolijke lichtjes, besneeuwde pleintjes en het typische kerstmarktgevoel gaat dat wel lukken.