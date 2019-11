Meer rust in je hoofd met deze Mindfulness-app

In drukke tijden zit je hoofd soms zo vol met allerlei piekergedachten, dat het moeilijk is om te ontspannen. Kelly (31) merkte dat ze er de laatste tijd slecht door sliep en vaak hoofdpijn had. Met deze Mindfulness-app leert ze nu meer rustmomenten in te lassen. Laat ons onder aan dit artikel weten of dit ook iets voor jou is.

Over Kelly

Kelly (31 jaar) woont samen met haar vriend in Utrecht, is online marketeer en houdt van koken. Ze is foodblogger en zingt en zwemt graag.

Kelly: “Ik had al een tijdje spanningsklachten: hoofdpijn, slecht slapen en vaak pijn in mijn nek en rug. Ik voelde me niet goed en was gewoon te druk met van alles: werk, de dingen die ik thuis moest doen en afspraken buiten de deur. Ik ging maar door – bijna op de automatische piloot – en wilde vooral niet laten zien dat ik geen energie had. Iedereen kende me als de energieke en altijd vrolijke Kelly. Langzaam was ik de controle over mijn eigen leven aan het verliezen. Zes weken geleden meldde ik me ziek en de huisarts adviseerde me de Mindfulness Coach-app van VGZ te proberen.”

Makkelijk in gebruik

“Natuurlijk had ik weleens over mindfulness gelezen, maar ik dacht eigenlijk dat het niets voor mij was. Het leek me een beetje zweverig, maar nu ik de app gebruik, weet ik dat dat helemaal niet zo is. De app is heel toegankelijk en begint met een kennismakingsprogramma met allerlei verschillende oefeningen. Je kunt zelf instellen wat je prettig vindt, hoeveel tijd je hebt en of je wilt staan, zitten of liggen. Er zijn korte oefeningen van een paar minuten, maar er is ook bodyscan van een half uur.”

Meer in het hier en nu

“Ik gebruik de app sinds vier weken om de dag, of op momenten dat ik het echt nodig heb. Als mijn gedachten alle kanten op gaan, doe ik bijvoorbeeld wat ontspanningsoefeningen of een bodyscan. Ik vind de meditatie met muziek erg fijn, vooral voor het slapengaan. Het helpt me om mijn gedachten iets meer onder controle te krijgen. In de eerste weken lukte dat alleen met de app, maar nu kan ik het ook als ik ga fietsen bijvoorbeeld. Vroeger dacht ik dan vooral aan wat ik nog allemaal moest doen, maar nu kan ik meer in het hier en nu zijn. Ik let op wat ik om me heen zie, hoor en ruik – daardoor voel ik me veel rustiger.

Als ik terugkijk, was ik veel aan het piekeren. Waarschijnlijk omdat ik altijd veel tegelijk doe. Ik heb een druk sociaal leven, een fulltimebaan en ben altijd bezig met appjes beantwoorden. En thuis wil ik ook nog een leuke partner zijn. Nu pak ik meer rustmomenten. Ik vind dat soms nog steeds lastig, maar ik merk dat ik meer in balans ben en voel me alweer een stuk beter.”

Tip van Kelly: “Sta wat vaker stil bij hoe je je voelt en geef je grenzen goed aan. Met deze app kun je stressklachten voorkomen.”

Deel jij samen met Kelly je verhaal in Flow en op Flowmagazine.nl?

Denk je dat mindfulness ook iets voor jou is en ben je nieuwsgierig geworden naar de Mindfulness-app? Dan nodigen we je uit een keer in gesprek te gaan met Kelly. Zij kan je helpen een start te maken met mindfulness en je wegwijs maken in de app. Laat hieronder je gegevens achter voor meer informatie en wie weet word jij de Zinnige Zorggenoot van Kelly. Je kunt reageren tot 30 november.



Zinnige zorg

VGZ zet zich al jaren in voor zinnige zorg: initiatieven die de zorg beter maken voor patiënten. De Mindfulness-app is daar een voorbeeld van, hier lees je meer over de verschillende initiatieven en wat jij eraan kunt hebben.

Fotografie Brooke Cagle/Unsplash.com