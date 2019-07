Go and let go: Onthaasten begint al vóór je vakantie

Voor je goed en wel in dat afgelegen meertje plonst of de eerste stap van je wandelvakantie zet, kan voorpret nog weleens omslaan in vakantiestress. Deze tips helpen je relaxter op pad te gaan.

Check check dubbelcheck



Welke spullen zitten vaak toch niet in je koffer, maar liggen nog thuis? Om het vervelende ‘ik heb het gevoel dat ik iets vergeten ben’ voor te zijn, hier de top vijf om af te vinken:

Oplader: ook als je vaker offline gaat, blijft je mobiel onmisbaar. Fototoestel: ga je deze vakantie analoog fotograferen? Vergeet dan niet ook genoeg fotorolletjes mee te nemen. Boek: vooral niet op je nachtkastje laten liggen! Zwemkleding: ligt er misschien nog iets achter in de kast? Zonnebril: je dácht dat je hem in je tas had… ook zo een om dubbel te checken.

Oeps, vergeten!



Wat mag mee?



Om herpakken bij de security te voorkomen, is het handig om te weten wat in de ruimbagage moet en wat mee mag in de handbagage:

In het ruim: spullen met een scherpe punt moeten mee het ruim in, net als stompe slagvoorwerpen. Verder zijn er douaneregels voor het in- en uitvoeren van drank, tabak, medicijnen, vlees en vis, (producten gemaakt van) beschermde dier- en plantsoorten en grote sommen geld.

Bij de hand: je mag maximaal 1 liter aan vloeistoffen in je handbagage meenemen, in verpakkingen van elk 100 milliliter. Kleinere of halfvolle verpakkingen mogen ook. Vergeet dus niet de zonnebrand van 1 liter uit je handbagage te halen.

