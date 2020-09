Terug naar de natuur met een groenplanner

We zijn minder vaak in de natuur dan we zouden willen. Met de Groenplanner van Paper Time breng je die natuur en al het groen weer terug in je leven.

De wat? De Groenplanner is een niet datumgebonden agenda, met veel aandacht voor de natuur om ons heen. Je schrijft dus niet alleen je afspraken, notities en bezigheden van die dag in je planner, maar wordt ook ieder moment dat je erin schrijft, herinnert aan het seizoen, de natuur en de plantenwereld.

Je hoeft ‘m niet als agenda te gebruiken. Hij fungeert ook prima als tuindagboek, als waarnemingenboek of gewoon lekker als een schrift voor notities. Extra leuk: je vindt er ook een weekblokje in met elke week verfrissende weetjes, tips en dingen om te doen met het thema natuur. Met mooie botanische tekeningen, natuurlijk.

Je vindt de agenda op de website van Paper Time.

Tekst Bente van de Wouw