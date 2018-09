Neem tijd voor jezelf met Kek Mama

Bij Flow schrijven we veel over de tijd voor jezelf nemen, maar dat is niet altijd makkelijk. Het tijdschrift Kek Mama ontdekte dat met name moeders zich er weleens schuldig over voelen: want alle tijd die je aan jezelf besteedt, breng je niet met je kinderen door.

Uit een onderzoek van onze collega’s van Kek Mama onder meer dan 1250 moeders blijkt dat 40% van de moeders per week het liefst vier uur meer voor zichzelf zou willen hebben. Daarom staat het jubileumnummer van Kek Mama, dat nu in de winkel ligt, volledig in het teken van tijd.

Zo is er een ‘Neem je tijd’-dag in het leven geroepen, waar we bij Flow graag aan meedoen in ons vertraagjaar. En een van de grootste tijdrovers is de telefoon: een beetje scrollen neemt al snel uren in beslag. Daarom krijg je als cadeautje bij het jubileumnummer een telefoonsticker met ‘Nu even niet’ erop. Een goede reminder aan jezelf om die telefoon af en toe even weg te leggen.