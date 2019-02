Vloer upcycling in je interieur

Soms heb je even zin in iets anders in huis, maar weet je niet precies wat. Kijk dan eens naar je vloer: je bank en die mooie nieuwe platen aan de muur zouden misschien nóg mooier uitkomen bij een vloer met een ander kleurtje.

Je vloer is bepalender voor je interieur dan je misschien denkt. Hoe licht of donker hij is en welke kleurtint hij heeft, beïnvloedt de sfeer en hoe de rest van je meubelen tot hun recht komen. Een andere vloer look of uitstraling kan dus veel voor je interieur doen. Het goede nieuws is dat je niet direct een nieuwe houten vloer hoeft aan te schaffen. Een bestaande houten vloer kun je namelijk makkelijk opknappen en een nieuwe look geven.

Andere stijl of kleur

Je vloer upcyclen is beter voor het milieu én scheelt je veel geld. Een bestaande houten vloer kan geschuurd, geverfd en gelakt worden (of parketolie). Ook fijn: hier worden geen schadelijke chemicaliën bij gebruikt. Geef je houten vloer een tweede leven en je hele interieur zal er als nieuw uitzien.

Wil je je donkere, bruine vloer lichtgrijs maken? Of wil je liever een zachte, Scandinavische look omdat dat zo mooi bij je planten staat? Vraag in de parketzaak naar de Bona Inspiration Vloerstyling Brochure om te kijken wat er mogelijk is. Ze hebben zeventien looks in vijf verschillende stijlen, dus er altijd iets passends bij.