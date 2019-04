Voor een frisse blik

Heb je droge of geïrriteerde ogen door bijvoorbeeld hooikoorts? VSM Oogdruppels biedt verlichting.

Soms lijkt het wel of het voorjaar steeds eerder begint… de natuur groeit en bloeit en dat is te merken. Je ogen kunnen geïrriteerd raken door een allergische reactie op stuifmeel(pollen) in de lucht.

‘Op de gekste momenten beginnen mijn ogen te prikken’

Marloes (42) heeft regelmatig gezwollen en geïrriteerde ogen en gebruikt dan VSM Oogdruppels om deze symptomen te verlichten. “Op de gekste momenten beginnen mijn ogen te prikken. Dat is vooral vervelend bij het autorijden of op mijn werk. Ik kan de VSM Oogdruppels eenvoudig in mijn ogen druppelen en merk verlichting.”

Tips van Marloes:

Draag zo vaak mogelijk een zonnebril als je naar buiten gaat.

Probeer niet in je ogen te wrijven; dan kunnen pollen aan je handen makkelijk in je ogen komen.

VSM Oogdruppels is een handig klein flesje, dus… stop het in je jas, tas of zak.

Verlichtende werking

VSM Oogdruppels is een steriele, pH-stabiele oplossing voor vermoeide, droge of geïrriteerde ogen met extract van blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus) en Natriumhyaluronaat (het zout van hyaluronzuur). Het heeft het een zwelling verminderende, bevochtigende en verfrissende werking. Het product is geschikt voor alle leeftijden, is vegan en ook te gebruiken als je contactlenzen draagt.

VSM Oogdruppels is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

KOAG/KAG-nr. 105-0419-1529