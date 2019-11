Voor een gezonde buik

In je darmen leven micro- organismen: de darmflora. De meeste van deze (vele) bacteriën zijn noodzakelijk voor je lichaam, maar er bestaan ook schadelijke. In een gezonde buik zijn die nuttige en schadelijke bacteriën in evenwicht.

Bacteriën in je darmen kunnen ook invloed uitoefenen op onze hersenen: ze zouden chemische stoffen produceren die via de bloedsomloop signalen afgeven die zelfs ons humeur kunnen beïnvloeden. Hierbij een aantal tips die kunnen helpen om je darmflora gezond te houden of te herstellen:

Vezels eten Het Voedingscentrum adviseert voedingsproducten te eten die rijk zijn aan vezels: groente, fruit, volkorengranen, peulvruchten en noten. Deze producten stimuleren een gezonde darmflora. Goede vezels vind je bijvoorbeeld in wortels, broccoli, frambozen, linzen, bonen, granen of pompoen. Goed kauwen Als je je eten goed kauwt, kan je lichaam het makkelijker en beter verteren. Het kauwen zelf geeft je spijsvertering ook een seintje dat het aan de slag moet. Als je langer op je eten kauwt, maak je meer speeksel aan, waar weer goede enzymen in zitten die helpen bij het verteren van eten. Water drinken Water heeft een gunstig effect op de slijmvliezen van de darmen. Als je anderhalf tot twee liter water per dag drinkt, blijven je darmen goed gehydrateerd. Genoeg slapen Genoeg slaap kan veel goeds doen voor je darmgezondheid. Aan de andere kant kunnen darmproblemen slaapproblemen veroorzaken. De meeste mensen hebben zeven tot acht uur slaap nodig.

