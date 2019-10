5 fabels over windmolens

Steeds meer mensen zijn bezig met duurzamere manieren van leven. Minder afval produceren, vaker op de fiets, maar ook: groene energie gebruiken. Dat kan in Nederland heel goed met windmolens, omdat het hier zo hard waait. Toch weten veel mensen niet niet precies hoe windmolens werken. We delen vijf fabels.

Fabel 1: Een windmolen kost meer energie om te maken dan dat hij ooit opwekt

Er komt inderdaad CO2 vrij bij de productie van een windmolen. Maar na 3 tot 6 maanden zijn windmolens al efficiënt en een windmolen gaat gemiddeld 20 jaar mee. Dat een windmolen meer energie kost om te maken dan dat hij opwekt is dus een fabel.

Fabel 2: Een zo hoog mogelijke windkracht is het beste voor een windmolen

Je spreekt over een ideale winddag als windkracht 5 (8 tot 9 meter per seconde) van kracht is. Met deze windkracht kunnen de windmolens constant stroom blijven leveren zonder af en aan te schakelen en lopen ze minder slijtage op. Op die manier kunnen de windmolens langer mee en hoeft er minder snel onderhoud gepleegd te worden.

Bij windvlagen boven de 25 meter per seconde, Beaufort 10, schakelen de windmolens zichzelf uit. Omdat de molen anders te hard draait en beschadigd kan raken. Dus: het is een fabel dat een zo hard mogelijk windkracht het allerbeste is voor het opwekken van energie met een windmolen.

Fabel 3: Met één moderne windmolen kun je maximaal 2.000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien

Bij het windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 worden ongeveer 150 hele krachtige windturbines geplaatst, die een vermogen van maar liefst 10 MW per stuk leveren. Ter vergelijking: windturbines in de huidige Nederlandse windparken op land, hebben een vermogen van 3 tot 4 MW. Hoe groter het vermogen, hoe minder turbines je nodig hebt om evenveel stroom op te wekken. En dus zijn er ook minder kosten voor beheer en onderhoud.

Met een windmolen met een vermogen van 3 MW kun je ongeveer 2.000 huishoudens van stroom voorzien, met 10 MW ongeveer 10.000 huishoudens. Het exacte aantal huishoudens hangt af van waar de molens staan en hoe windrijk het gebied is.

Fabel 4: Windenergie is duur

Windenergie wordt steeds voordeliger. Zo verkoopt Vattenfall stroom van het nieuwste windpark, Kriegers Flak in de Baltische Zee, voor een recordbedrag van 4,9 eurocent per kWh. Wereldwijd is dit momenteel de goedkoopste stroom van windmolens op zee.

Fabel 5: Windmolenparken worden altijd met subsidie gebouwd

Met Hollandse Kust Zuid 1-4 bouwt Vattenfall het grootste windmolenpark op zee ter wereld, zonder subsidie. Dit is bijzonder, want dit is het eerste subsidievrije windpark in Europa. In totaal zal Hollandse Kust Zuid 1-4 duurzame stroom produceren voor maximaal 3 miljoen huishoudens. Een belangrijke stap op weg naar een fossielvrij leven binnen één generatie, waarbij het de ambitie van Vattenfall is om alleen nog maar energie te leveren uit schone bronnen die nooit opraken, zoals wind.

Zou je zelf ook groener met energie om willen gaan? Op deze pagina staan een aantal handige tips om energie te besparen.

Fotografie Daniel Lee/Unsplash.com