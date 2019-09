Wat repareren je brengt

Als er iets kapotgaat, zijn we vaak geneigd het meteen te vervangen, terwijl we het ook zouden kunnen repareren. Waarom doen we dat niet wat vaker?

Het repareren van spullen lijkt een beetje uit ons systeem te zijn geraakt. Gaat een koptelefoon stuk, dan kopen we gewoon een nieuwe. Vaatwasser die niet meer werkt? We gaan naar de winkel of zoeken online een vervangend apparaat. Zelfs een spijkerbroek met een scheur of gat erin gooien we soms zonder na te denken in de vuilnisbak. Ergens wringt dat. Want zo maken we de afvalberg alleen maar groter.

Gek eigenlijk, die constante neiging om te vervangen, terwijl repareren vaak echt niet zo moeilijk is. En het kan zo’n goed gevoel geven, helemaal zelf weer iets in elkaar zetten. Voor kapotte kleding heb je alleen naald en draad of een naaimachine nodig en met een paar druppels secondelijm kom je al een heel eind voor afgebroken onderdelen. Voor de meer ingewikkelde voorwerpen kun je naar een Repair Café gaan: gratis toegankelijke bijeenkomsten op verschillende locaties in Nederland (en het buitenland) die draaien om (samen) repareren.

Martine Postma is oprichter en bedenker van het initiatief en vertelt erover in Flow: “Mensen zijn vaak verrast dat het lukt. Dat iets wat dierbaar is en kapot is gegaan toch nog gerepareerd kan worden. Opgetogen gaan ze hier de deur weer uit. Het geeft voldoening, zowel voor de mensen die het café bezoeken als voor degenen die er werken.”

SIRE nodigt je uit wat vaker te repareren in plaats van te vervangen. Met de campagne ‘Waardeer het. Repareer het’, willen ze zo veel mogelijk Nederlanders bewegen hun kapotte dingen te repareren, door mensen bewust te maken van de waarde van hun spullen. Of het nu gaat om een lekkend koffiezetapparaat, een kapotte koffer of een spijkerbroek met een gat.

Kijk voor meer informatie op de website.

Fotografie Barn Images/Unsplash.com