Winnen: all-inclusive yoga retreat in Italië met Lovechock

In een maand waarin alles om liefde voor elkaar lijkt te draaien, is het ook belangrijk om lief voor jezelf te zijn, vindt Lovechock, dat je misschien kent van de rauwe chocoladerepen met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten, in de mooie duurzame verpakking. Ze lanceren daarom de Love for your Body-campagne. Je maakt daarbij kans op een all-inclusive yoga retreat naar Italië.

Houden van je lichaam

De campagne is een eerbetoon aan ons lichaam en wil duidelijk maken dat je lijf af en toe verwennen net zo belangrijk is als er goed voor zorgen. Met Lovechock’s vegan chocoladerepen van rauwe cacao sla je twee vliegen in één klap. Naast de lekkere smaak (in varianten als goji/sinaasappel en pecan/maca), zitten ze ook vol met ingrediënten waar ons lichaam blij van wordt: magnesium, calcium en ijzer bijvoorbeeld. Omdat de cacao bij Lovechock op een zo laag mogelijke temperatuur wordt verwerkt, blijven de goede stofjes erin bewaard.

Kans op yoga retreat in Italië

Koop je tussen 1 en 28 februari twee repen van Lovechock, dan maak je kans op een all-inclusive yoga retreat in Italië ter waarde van € 2000. Je doet mee door de kassabon te uploaden op Lovechock.com/yoga. Hoe ziet zo’n retreat eruit? Je slaapt een week lang in het yoga-resort La Rose dei 4 Venti, waar je kunt meedoen aan yoga en meditatie of kunt ontspannen bij het zwembad of met een massage. Het resort is een oude boerderij uit de zestiende eeuw in Zuid-Italië. Uit alle inzendingen worden drie winnaars gekozen. De retreat is inclusief:

8 dagen/7 nachten in La Rosa dei 4 Venti voor één persoon in een tweepersoonskamer plus vlucht en transfer van en naar de luchthaven.

3 maaltijden per dag (ontbijt, lunch, diner), op basis van een alkalisch dieet.

(Yogi)thee, water, fruit en zelfgemaakte taarten en koekjes zijn de hele dag verkrijgbaar.

Alle geplande yoga-activiteiten.

De Lovechock selfcare-lijn

In lijn met de Love your Body campagne, komt Lovechock in maart met een nieuwe lijn, waarvan de zorg voor je lichaam het uitgangspunt is. De producten hebben verschillende fijne smaken, met extracten uit planten waar je lichaam wat aan heeft. Zo is er een mini-tablet met CBD en de Tumeric Tulsi-reep bevat naast cacao ook zoethout en venkel. De selfcare-lijn is te herkennen aan de groene verpakking.