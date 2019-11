Zacht voor de droge winterhuid

Liefde in een tasje

De Cardiospermum halicacabum wordt ook wel ‘blaasjeswingerd’ of ‘liefde in een tasje’ genoemd. Die bijnaam dankt de plant aan het zaad in de bolvormige vruchten: zwart met een wit hartje. De eenjarige plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en Bermuda, maar groeit ook in tropische gebieden zoals Afrika, India en Australië. De witte bloemetjes zijn niet zo opvallend, maar de vruchten des te meer: het lijken kleine ballonnetjes.

Fotografie Shutterstock