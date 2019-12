Zo gebruik je de glanslakmarkers van edding

Een bord, mok, schaaltje of iets anders meer eigen maken door het zelf te versieren met de glanslakmarkers van edding. Beeldcoördinator Marjolijn Polman probeerde het uit.

Waar kun je de markers precies voor gebruiken? Je kunt ermee schrijven (of tekenen) op verschillende ondergronden zoals metaal, kunststof en glas. In plaats van een bord of mok, kun je bijvoorbeeld ook een bloemenvaas of theeglas beschilderen. Vind je het moeilijk om te beslissen wat je gaat tekenen of schrijven? Op het online magazine van edding vind je inspiratie, tutorials, how-to’s en sjablonen.

Marjolijn liet zich voor het bord als mini-schilderij inspireren door de illustratie op de cover van Flow 8, gemaakt door Maggie Stephenson. De schaaltjes gaf ze een gouden randje en de mokken versierde ze met getekende blaadjes.

Beschilderd bord (alleen voor decoratief gebruik)

Begin met het zoeken naar beelden of patronen die je inspireren. Hiervoor kun je gebruikmaken van het online magazine van edding. Zorg ervoor dat de ondergrond waarop je gaat tekenen vetvrij is. Nu kun je op het bord gaan tekenen – bijvoorbeeld aan de hand van een sjabloon, door iets na te tekenen of zelf een creatie te maken. Je kunt ook eerst met potlood op het bord schetsen, zodat je de lijnen met de glanslakmarkers alleen maar hoeft over te trekken.

Mokken uit de natuur

Hiervoor gelden dezelfde instructies. Je kunt het simpel houden met kleine toevoegingen, of je maakt er een compleet kunstwerk van.

Schaaltjes met een gouden randje

Ook het beschilderen van de schaaltjes doe je op je eigen manier. Marjolijn koos ervoor om het een gouden randje te geven. “Vrienden die langskwamen dachten dat de schaaltjes zo gekocht waren en hadden niet in de gaten dat ik het zelf extra versierd had.”

Fotografie Floor van Koert